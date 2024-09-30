Матикайнен (Варвас) Катерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матикайнен (Варвас) Катерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

22.01.1862

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1823

Муж: Матикайнен Иосиф Абрамович

Рождение ребёнка
01.11.1825

Сын: Матикайнен Иван Иосифович

Отец ребёнка: Матикайнен Иосиф Абрамович

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
02.05.1828

Сын: Матикайнен Андрей Иосифович

Отец ребёнка: Матикайнен Иосиф Абрамович

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
16.04.1835

Дочь: Раппу (Матикайнен) Елизавета Иосифовна

Отец ребёнка: Матикайнен Иосиф Абрамович

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
22.01.1862

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