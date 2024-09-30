Матикайнен (Варвас) Катерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смерти22.01.1862
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1823
Рождение ребёнка
01.11.1825
Сын: Матикайнен Иван Иосифович
Отец ребёнка: Матикайнен Иосиф Абрамович
Рождение ребёнка
02.05.1828
Сын: Матикайнен Андрей Иосифович
Отец ребёнка: Матикайнен Иосиф Абрамович
Рождение ребёнка
16.04.1835
Дочь: Раппу (Матикайнен) Елизавета Иосифовна
Отец ребёнка: Матикайнен Иосиф Абрамович
Смерть
22.01.1862