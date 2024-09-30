Матикайнен Андрей Иосифович
Место рождения
Дата рождения02.05.1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1828
Бракосочетание
30.10.1851
Рождение ребёнка
31.05.1853
Сын: Матикайнен Иосиф Андреевич
Мать ребёнка: Матикайнен (Колкканен) Мария Адамовна
Рождение ребёнка
08.04.1856
Сын: Матикайнен Адам Андреевич
Мать ребёнка: Матикайнен (Колкканен) Мария Адамовна
Рождение ребёнка
17.01.1865
Сын: Матикайнен Петр Андреевич
Мать ребёнка: Матикайнен (Колкканен) Мария Адамовна
Смерть
Неизвестно