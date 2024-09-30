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Матикайнен Андрей Иосифович

Место рождения

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

02.05.1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1828

Отец: Матикайнен Иосиф Абрамович

Мать: Матикайнен (Варвас) Катерина Ивановна

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
30.10.1851

Жена: Матикайнен (Колкканен) Мария Адамовна

Рождение ребёнка
31.05.1853

Сын: Матикайнен Иосиф Андреевич

Мать ребёнка: Матикайнен (Колкканен) Мария Адамовна

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
08.04.1856

Сын: Матикайнен Адам Андреевич

Мать ребёнка: Матикайнен (Колкканен) Мария Адамовна

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
17.01.1865

Сын: Матикайнен Петр Андреевич

Мать ребёнка: Матикайнен (Колкканен) Мария Адамовна

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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