Матикайнен (Колкканен) Мария Адамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.05.1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.10.1851
Рождение ребёнка
31.05.1853
Сын: Матикайнен Иосиф Андреевич
Отец ребёнка: Матикайнен Андрей Иосифович
Рождение ребёнка
08.04.1856
Сын: Матикайнен Адам Андреевич
Отец ребёнка: Матикайнен Андрей Иосифович
Рождение ребёнка
17.01.1865
Сын: Матикайнен Петр Андреевич
Отец ребёнка: Матикайнен Андрей Иосифович
Смерть
Неизвестно