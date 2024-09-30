Матикайнен (Колкканен) Мария Адамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матикайнен (Колкканен) Мария Адамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.10.1851

Муж: Матикайнен Андрей Иосифович

Рождение ребёнка
31.05.1853

Сын: Матикайнен Иосиф Андреевич

Отец ребёнка: Матикайнен Андрей Иосифович

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
08.04.1856

Сын: Матикайнен Адам Андреевич

Отец ребёнка: Матикайнен Андрей Иосифович

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
17.01.1865

Сын: Матикайнен Петр Андреевич

Отец ребёнка: Матикайнен Андрей Иосифович

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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