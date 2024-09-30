Раппу (Вихолайнен) Софья Моисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.01.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.06.1900
Рождение ребёнка
07.12.1901
Дочь: (Раппу) Елизавета Степанова
Отец ребёнка: Раппу Степан Петрович
Рождение ребёнка
19.10.1903
Отец ребёнка: Раппу Степан Петрович
Рождение ребёнка
28.11.1905
Дочь: (Раппу) Екатерина Степанова
Отец ребёнка: Раппу Степан Петрович
Рождение ребёнка
06.11.1909
Дочь: (Раппу) Ева Степанова
Отец ребёнка: Раппу Степан Петрович
Рождение ребёнка
11.12.1911
Дочь: (Раппу) Мария Степанова
Отец ребёнка: Раппу Степан Петрович
Рождение ребёнка
17.03.1920
Дочь: (Раппу) Ольга Степанова
Отец ребёнка: Раппу Степан Петрович
Рождение ребёнка
?.12.1922
Дочь: (Раппу) Алиса Степанова
Отец ребёнка: Раппу Степан Петрович
Смерть
Неизвестно