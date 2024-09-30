Раппу (Вихолайнен) Софья Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Раппу (Вихолайнен) Софья Моисеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.01.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.06.1900

Муж: Раппу Степан Петрович

Рождение ребёнка
07.12.1901

Дочь: (Раппу) Елизавета Степанова

Отец ребёнка: Раппу Степан Петрович

Новополье, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
19.10.1903

Сын: Раппу Иван Степанович

Отец ребёнка: Раппу Степан Петрович

Новополье, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
28.11.1905

Дочь: (Раппу) Екатерина Степанова

Отец ребёнка: Раппу Степан Петрович

Новополье, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
06.11.1909

Дочь: (Раппу) Ева Степанова

Отец ребёнка: Раппу Степан Петрович

Новополье, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
11.12.1911

Дочь: (Раппу) Мария Степанова

Отец ребёнка: Раппу Степан Петрович

Новополье, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
17.03.1920

Дочь: (Раппу) Ольга Степанова

Отец ребёнка: Раппу Степан Петрович

Новополье, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
?.12.1922

Дочь: (Раппу) Алиса Степанова

Отец ребёнка: Раппу Степан Петрович

Новополье, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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