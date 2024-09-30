Раппу (Мустонен) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Раппу (Мустонен) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.12.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.12.1896

Муж: Раппу Адам Петрович

Рождение ребёнка
19.09.1897

Сын: Раппу Петр Адамович

Отец ребёнка: Раппу Адам Петрович

Новополье, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
29.04.1900

Дочь: (Раппу) Мария Адамовна

Отец ребёнка: Раппу Адам Петрович

Новополье, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
26.05.1908

Сын: Раппу Иван Адамович

Отец ребёнка: Раппу Адам Петрович

Новополье, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
11.11.1910

Дочь: (Раппу) Екатерина Адамовна

Отец ребёнка: Раппу Адам Петрович

Новополье, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
15.06.1913

Сын: Раппу Александр Адамович

Отец ребёнка: Раппу Адам Петрович

Новополье, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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