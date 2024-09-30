Раппу (Мустонен) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.12.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
08.12.1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.12.1896
Муж: Раппу Адам Петрович
Рождение ребёнка
19.09.1897
Сын: Раппу Петр Адамович
Отец ребёнка: Раппу Адам Петрович
Рождение ребёнка
29.04.1900
Дочь: (Раппу) Мария Адамовна
Отец ребёнка: Раппу Адам Петрович
Рождение ребёнка
26.05.1908
Сын: Раппу Иван Адамович
Отец ребёнка: Раппу Адам Петрович
Рождение ребёнка
11.11.1910
Дочь: (Раппу) Екатерина Адамовна
Отец ребёнка: Раппу Адам Петрович
Рождение ребёнка
15.06.1913
Отец ребёнка: Раппу Адам Петрович
Смерть
Неизвестно