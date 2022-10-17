Сагаловский (Большева) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сагаловский (Большева) Татьяна

Место рождения

д. Таракановка

Дата рождения

25.01.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1876 г.р.

Мать

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1912

Отец: Большев Савва

Мать: Большева Пелагея Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сагаловский Иосиф Нусиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пучеров ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сагаловский Иосиф Нусиевич

Смерть
Неизвестно

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