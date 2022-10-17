Сагаловский (Большева) Татьяна
Место рожденияд. Таракановка
Дата рождения25.01.1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1912
Отец: Большев Савва
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пучеров ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сагаловский Иосиф Нусиевич
Смерть
Неизвестно