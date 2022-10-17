Большева Пелагея Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Большева Пелагея Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Большев Петр

Отец ребёнка: Большев Савва

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Большев Андрей

Отец ребёнка: Большев Савва

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Большев Филипп

Отец ребёнка: Большев Савва

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Большева) Ариша

Отец ребёнка: Большев Савва

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Большев Андрей

Отец ребёнка: Большев Савва

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Большев Савва

Рождение ребёнка
25.01.1912

Дочь: Сагаловский (Большева) Татьяна

Отец ребёнка: Большев Савва

Рождение ребёнка
23.02.1914

Сын: Большев Александр

Отец ребёнка: Большев Савва

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Рак

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