Большева Пелагея Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Большев Петр
Отец ребёнка: Большев Савва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Большев Андрей
Отец ребёнка: Большев Савва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Большев Филипп
Отец ребёнка: Большев Савва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Большева) Ариша
Отец ребёнка: Большев Савва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Большев Андрей
Отец ребёнка: Большев Савва
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Большев Савва
Рождение ребёнка
25.01.1912
Дочь: Сагаловский (Большева) Татьяна
Отец ребёнка: Большев Савва
Рождение ребёнка
23.02.1914
Сын: Большев Александр
Отец ребёнка: Большев Савва
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Рак