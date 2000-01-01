Сагаловский Иосиф Нусиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сагаловский Нус
Мать: Сагаловская Энта
Работа или профессия
Неизвестно
отвечал за снабжение
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сагаловский Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сагаловский Татьяна
Смерть
Неизвестно