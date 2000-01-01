Сагаловский Иосиф Нусиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сагаловский Иосиф Нусиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1912 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сагаловский Нус

Мать: Сагаловская Энта

Работа или профессия
Неизвестно
отвечал за снабжение
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сагаловский Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сагаловский Татьяна

Смерть
Неизвестно
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