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Большев Савва

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

1916

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Большев Еремей

Мать: Большева Анна

Рождение ребёнка
25.01.1912

Дочь: Сагаловский Татьяна

Мать ребёнка: Большева Пелагея Михайловна

д. Таракановка
Рождение ребёнка
23.02.1914

Сын: Большев Александр

Мать ребёнка: Большева Пелагея Михайловна

д. Таракановка (Медынский уезд, Калужская обл.)
Работа или профессия
Неизвестно
красильный мастер у Саввы Морозова
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Большев Филипп

Мать ребёнка: Большева Пелагея Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Большева Пелагея Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Большев Андрей

Мать ребёнка: Большева Пелагея Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ариша

Мать ребёнка: Большева Пелагея Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Большев Андрей

Мать ребёнка: Большева Пелагея Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Большев Петр

Мать ребёнка: Большева Пелагея Михайловна

Смерть
1916
Причина смерти: тиф?
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