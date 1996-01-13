Большев Савва
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смерти1916
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Большев Еремей
Мать: Большева Анна
Рождение ребёнка
25.01.1912
Дочь: Сагаловский Татьяна
Мать ребёнка: Большева Пелагея Михайловна
д. Таракановка
Рождение ребёнка
23.02.1914
Сын: Большев Александр
Мать ребёнка: Большева Пелагея Михайловна
д. Таракановка (Медынский уезд, Калужская обл.)
Работа или профессия
Неизвестно
красильный мастер у Саввы Морозова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Большев Филипп
Мать ребёнка: Большева Пелагея Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Большев Андрей
Мать ребёнка: Большева Пелагея Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ариша
Мать ребёнка: Большева Пелагея Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Большев Андрей
Мать ребёнка: Большева Пелагея Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Большев Петр
Мать ребёнка: Большева Пелагея Михайловна
Смерть
1916
Причина смерти: тиф?