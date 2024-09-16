(Матвеева, Гончарова) Мария Яковлевна
Место рождения
Дата рождения05.10.1928
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1928
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матвеев Александр Петрович
Отец ребёнка: Матвеев Петр Александрович
Рождение ребёнка
20.07.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Матвеев Петр Александрович
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Смерть
Неизвестно