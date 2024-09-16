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(Матвеева, Гончарова) Мария Яковлевна

Место рождения

Капустин Яр, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

05.10.1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1928

Отец: Гончаров Яков Никитович Или Николаевич

Мать: (девичья?) Екатерина Григорьевна

Капустин Яр, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матвеев Александр Петрович

Отец ребёнка: Матвеев Петр Александрович

Рождение ребёнка
20.07.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Матвеев Петр Александрович

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Смерть
Неизвестно

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