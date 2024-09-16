Гончаров Яков Никитович Или Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гончаров Яков Никитович Или Николаевич

Место рождения

Ахтубинск, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

1907

Дата смерти

20.01.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Ахтубинск, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
05.10.1928

Дочь: (Матвеева, Гончарова) Мария Яковлевна

Мать ребёнка: (девичья?) Екатерина Григорьевна

Капустин Яр, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
20.01.1942
Причина смерти: пропал без вести

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