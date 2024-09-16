Гончаров Яков Никитович Или Николаевич
Место рождения
Дата рождения1907
Дата смерти20.01.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.10.1928
Дочь: (Матвеева, Гончарова) Мария Яковлевна
Мать ребёнка: (девичья?) Екатерина Григорьевна
Капустин Яр, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
20.01.1942
Причина смерти: пропал без вести