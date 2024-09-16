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Матвеев Петр Александрович

Место рождения

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

Дата рождения

21.06.1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1927

Отец: Матвеев Александр Сергеевич

Мать: (Матвеева, Чеботарёва?) Зинаида Дмитриевна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матвеев Александр Петрович

Мать ребёнка: (Матвеева, Гончарова) Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
20.07.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Матвеева, Гончарова) Мария Яковлевна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Смерть
Неизвестно

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