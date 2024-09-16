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Матвеев Александр Сергеевич

Место рождения

Нижегородская губерня

Дата рождения

1897

Дата смерти

1959

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Матвеев Сергей Иванович

Мать: (девичья?) Прасковья Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матвеев Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: (Матвеева, Чеботарёва?) Зинаида Дмитриевна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
07.11.1923

Сын: Матвеев Георгий Александрович

Мать ребёнка: (Матвеева, Чеботарёва?) Зинаида Дмитриевна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
21.06.1927

Сын: Матвеев Петр Александрович

Мать ребёнка: (Матвеева, Чеботарёва?) Зинаида Дмитриевна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Смерть
1959
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Причина смерти: в одной могиле с женой Зинаидой

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