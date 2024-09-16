Матвеев Александр Сергеевич
Место рожденияНижегородская губерня
Дата рождения1897
Дата смерти1959
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матвеев Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: (Матвеева, Чеботарёва?) Зинаида Дмитриевна
Рождение ребёнка
07.11.1923
Сын: Матвеев Георгий Александрович
Мать ребёнка: (Матвеева, Чеботарёва?) Зинаида Дмитриевна
Рождение ребёнка
21.06.1927
Сын: Матвеев Петр Александрович
Мать ребёнка: (Матвеева, Чеботарёва?) Зинаида Дмитриевна
Смерть
1959
Причина смерти: в одной могиле с женой Зинаидой