(Матвеева, Чеботарёва?) Зинаида Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матвеев Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Матвеев Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
07.11.1923
Сын: Матвеев Георгий Александрович
Отец ребёнка: Матвеев Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
21.06.1927
Сын: Матвеев Петр Александрович
Отец ребёнка: Матвеев Александр Сергеевич
Смерть
1977
Причина смерти: Старое кладбище, из центральных ворот прямо до поворота на церковь, идти дальше слева первый склеп,сразу за ним. В одной могиле с мужем Александром Сергеевичем