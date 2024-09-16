(Матвеева, Чеботарёва?) Зинаида Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Матвеева, Чеботарёва?) Зинаида Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

1977

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матвеев Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Матвеев Александр Сергеевич

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
07.11.1923

Сын: Матвеев Георгий Александрович

Отец ребёнка: Матвеев Александр Сергеевич

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
21.06.1927

Сын: Матвеев Петр Александрович

Отец ребёнка: Матвеев Александр Сергеевич

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Смерть
1977
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Причина смерти: Старое кладбище, из центральных ворот прямо до поворота на церковь, идти дальше слева первый склеп,сразу за ним. В одной могиле с мужем Александром Сергеевичем

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