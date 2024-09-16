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(девичья?) Прасковья Никитична

Место рождения

Нижегородская губерния?

Дата рождения

1875

Дата смерти

22.01.1948

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матвеев Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Матвеев Сергей Иванович

Рождение ребёнка
1895

Дочь: (Воженкова) Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Матвеев Сергей Иванович

Рождение ребёнка
1897

Сын: Матвеев Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Матвеев Сергей Иванович

Рождение ребёнка
14.01.1900

Сын: Матвеев Ксенофонт Сергеевич

Отец ребёнка: Матвеев Сергей Иванович

Рождение ребёнка
1902

Дочь: (Шевелина) Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Матвеев Сергей Иванович

Рождение ребёнка
1904

Дочь: (Семёнычева) Валентина Сергеевна

Отец ребёнка: Матвеев Сергей Иванович

Рождение ребёнка
1906

Сын: Матвеев Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Матвеев Сергей Иванович

Рождение ребёнка
16.11.1913

Сын: Матвеев Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Матвеев Сергей Иванович

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Матвеев Константин Сергеевич

Отец ребёнка: Матвеев Сергей Иванович

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Смерть
22.01.1948
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

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