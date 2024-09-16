(девичья?) Прасковья Никитична
Место рожденияНижегородская губерния?
Дата рождения1875
Дата смерти22.01.1948
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матвеев Василий Сергеевич
Отец ребёнка: Матвеев Сергей Иванович
Рождение ребёнка
1895
Дочь: (Воженкова) Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Матвеев Сергей Иванович
Рождение ребёнка
1897
Сын: Матвеев Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Матвеев Сергей Иванович
Рождение ребёнка
14.01.1900
Сын: Матвеев Ксенофонт Сергеевич
Отец ребёнка: Матвеев Сергей Иванович
Рождение ребёнка
1902
Дочь: (Шевелина) Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Матвеев Сергей Иванович
Рождение ребёнка
1904
Дочь: (Семёнычева) Валентина Сергеевна
Отец ребёнка: Матвеев Сергей Иванович
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Матвеев Сергей Иванович
Рождение ребёнка
16.11.1913
Сын: Матвеев Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Матвеев Сергей Иванович
Рождение ребёнка
1921
Сын: Матвеев Константин Сергеевич
Отец ребёнка: Матвеев Сергей Иванович
Смерть
22.01.1948