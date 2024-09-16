(Семёнычева) Валентина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Семёнычева) Валентина Сергеевна

Место рождения

Нижегородская губерния или 1905 год

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1875 г.р.

Мать

1875 г.р.

Дети

1936 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
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Место
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Рождение
1904

Отец: Матвеев Сергей Иванович

Мать: (девичья?) Прасковья Никитична

Рождение ребёнка
30.07.1936

Дочь: (Пряхина) Людмила Геннадьевна

Отец ребёнка: Семенычев Геннадий

Рождение ребёнка
28.06.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Семенычев Геннадий

Смерть
Неизвестно
Калининград, город Калининград, Калининградская область

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