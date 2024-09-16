(Семёнычева) Валентина Сергеевна
Место рожденияНижегородская губерния или 1905 год
Дата рождения1904
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Рождение ребёнка
30.07.1936
Дочь: (Пряхина) Людмила Геннадьевна
Отец ребёнка: Семенычев Геннадий
Рождение ребёнка
28.06.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Семенычев Геннадий
Смерть
Неизвестно
Калининград, город Калининград, Калининградская область