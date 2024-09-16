Семенычев Геннадий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.07.1936
Дочь: (Пряхина) Людмила Геннадьевна
Мать ребёнка: (Семёнычева) Валентина Сергеевна
Рождение ребёнка
28.06.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Семёнычева) Валентина Сергеевна
Смерть
Неизвестно