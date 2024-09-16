Семенычев Геннадий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенычев Геннадий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1936 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.07.1936

Дочь: (Пряхина) Людмила Геннадьевна

Мать ребёнка: (Семёнычева) Валентина Сергеевна

Рождение ребёнка
28.06.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Семёнычева) Валентина Сергеевна

Смерть
Неизвестно

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