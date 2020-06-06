(Пряхина) Людмила Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Пряхина) Людмила Геннадьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.07.1936

Дата смерти

06.06.2020

Пол

Женский

Отец

Мать

1904 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1936

Отец: Семенычев Геннадий

Мать: (Семёнычева) Валентина Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пряхин Герман

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пряхин Герман

Смерть
06.06.2020
Калининград, город Калининград, Калининградская область

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