(Пряхина) Людмила Геннадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.07.1936
Дата смерти06.06.2020
ПолЖенский
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1936
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пряхин Герман
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пряхин Герман
Смерть
06.06.2020
Калининград, город Калининград, Калининградская область