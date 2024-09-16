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(Воженкова) Анна Сергеевна

Место рождения

Нижегородская губерния

Дата рождения

1895

Дата смерти

30.12.1974

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Матвеев Сергей Иванович

Мать: (девичья?) Прасковья Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воженков Борис Владимирович

Отец ребёнка: Воженков Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Воженкова) Вера Владимировна

Отец ребёнка: Воженков Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
1929

Сын: Воженков Геннадий Владимирович

Отец ребёнка: Воженков Владимир Михайлович

Смерть
30.12.1974
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Причина смерти: сбита машиной напротив дом на Баррикадной

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