(Воженкова) Анна Сергеевна
Место рожденияНижегородская губерния
Дата рождения1895
Дата смерти30.12.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воженков Борис Владимирович
Отец ребёнка: Воженков Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Воженкова) Вера Владимировна
Отец ребёнка: Воженков Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
1929
Сын: Воженков Геннадий Владимирович
Отец ребёнка: Воженков Владимир Михайлович
Смерть
30.12.1974
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Причина смерти: сбита машиной напротив дом на Баррикадной