(девичья?) Екатерина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(девичья?) Екатерина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.12.1907

Дата смерти

24.01.1975

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.10.1928

Дочь: (Матвеева, Гончарова) Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Гончаров Яков Никитович Или Николаевич

Капустин Яр, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
24.01.1975
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Причина смерти: Старое кладбище, за могилой дедушки Ульянова вниз

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