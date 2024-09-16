(девичья?) Екатерина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.12.1907
Дата смерти24.01.1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
02.12.1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.10.1928
Дочь: (Матвеева, Гончарова) Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Гончаров Яков Никитович Или Николаевич
Капустин Яр, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
24.01.1975
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Причина смерти: Старое кладбище, за могилой дедушки Ульянова вниз