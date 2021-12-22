Талалаева (Артемова) Анисья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Талалаева (Артемова) Анисья Андреевна

Место рождения

Федоровское, Ступино, Московская область

Дата рождения

08.05.1888

Дата смерти

07.03.1973

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1888

Отец: Артемов (Игнатов) Андрей Васильевич

Мать: не указана

Федоровское, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Исаева Вера Васльевна

Отец ребёнка: Талалаев (Исаев) Василий Александрович

Зевалово, Ступино, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Талалаев (Исаев) Василий Александрович

Рождение ребёнка
08.11.1907 ст.

Сын: Талалаев (Исаев) Иван Васильевич

Отец ребёнка: Талалаев (Исаев) Василий Александрович

Зевалово, Ступино, Московская область
крестные иоанн Ларионович Ларков и девица Мария Александровна Тололаева
Рождение ребёнка
18.12.1909 ст.

Дочь: Исаева Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Талалаев (Исаев) Василий Александрович

Зевалово, Ступино, Московская область
Крестные: крестьяне Зевалова Иоан Александрович Исаев и крестьянская жена Мария Александровна Родина 18 дек 1909 Федоровское, Московская область
Рождение ребёнка
28.07.1914 ст.

Сын: Талалаев Константин Васильевич

Отец ребёнка: Талалаев (Исаев) Василий Александрович

Зевалово, Ступино, Московская область
Крестные: д. Зевалова кр. Михаил Васильевич Никитин. Непецинской волости д. Кузёнкина кр. девица Вера Ларионова Ларюкова 28 июл 1914 Федоровское, Московская область день ангела 29 июля
Рождение ребёнка
28.10.1916 ст.

Сын: Исаев Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Талалаев (Исаев) Василий Александрович

Зевалово, Ступино, Московская область
Крестные: кр. сын дер.Зевалова Дмитрий Васильевич Талалаев и той же дер. кр. дев. Ксения Иоанновна Зайцева 29 окт 1916 Федоровское, Московская область отец уже Исаев. День ангела 8 ноябряв честь арх... Показать все
Рождение ребёнка
28.04.1921

Дочь: Федченко (Исаева) Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Талалаев (Исаев) Василий Александрович

Зевалово, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
03.02.1926

Сын: Исаев Гавриил Васильевич

Отец ребёнка: Талалаев (Исаев) Василий Александрович

Зевалово, Ступино, Московская область
Смерть
07.03.1973
Зевалово, Ступино, Московская область

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