Талалаева (Артемова) Анисья Андреевна
Место рождения
Дата рождения08.05.1888
Дата смерти07.03.1973
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1888
Отец: Артемов (Игнатов) Андрей Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Исаева Вера Васльевна
Отец ребёнка: Талалаев (Исаев) Василий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.11.1907 ст.
Сын: Талалаев (Исаев) Иван Васильевич
Отец ребёнка: Талалаев (Исаев) Василий Александрович
крестные иоанн Ларионович Ларков и девица Мария Александровна Тололаева
Рождение ребёнка
18.12.1909 ст.
Дочь: Исаева Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Талалаев (Исаев) Василий Александрович
Крестные: крестьяне Зевалова Иоан Александрович Исаев и крестьянская жена Мария Александровна Родина 18 дек 1909 Федоровское, Московская область
Рождение ребёнка
28.07.1914 ст.
Сын: Талалаев Константин Васильевич
Отец ребёнка: Талалаев (Исаев) Василий Александрович
Крестные: д. Зевалова кр. Михаил Васильевич Никитин. Непецинской волости д. Кузёнкина кр. девица Вера Ларионова Ларюкова 28 июл 1914 Федоровское, Московская область день ангела 29 июля
Рождение ребёнка
28.10.1916 ст.
Отец ребёнка: Талалаев (Исаев) Василий Александрович
Крестные: кр. сын дер.Зевалова Дмитрий Васильевич Талалаев и той же дер. кр. дев. Ксения Иоанновна Зайцева 29 окт 1916 Федоровское, Московская область отец уже Исаев. День ангела 8 ноябряв честь арх... Показать все
Рождение ребёнка
28.04.1921
Дочь: Федченко (Исаева) Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Талалаев (Исаев) Василий Александрович
Рождение ребёнка
03.02.1926
Отец ребёнка: Талалаев (Исаев) Василий Александрович
Смерть
07.03.1973