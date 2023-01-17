Талалаев (Исаев) Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Талалаев (Исаев) Иван Васильевич

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Место рождения

Зевалово, Ступино, Московская область

Дата рождения

08.11.1907 ст.

Дата смерти

1975

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1907 ст.

Отец: Талалаев Василий Александрович

Мать: Талалаева Анисья Андреевна

Зевалово, Ступино, Московская область
крестные иоанн Ларионович Ларков и девица Мария Александровна Тололаева
Рождение ребёнка
16.09.1935

Сын: Талалаев Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Талалаева Пелагея Ивановна

Зевалово, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
14.05.1941

Дочь: Талалаева Антонина Ивановна

Мать ребёнка: Талалаева Пелагея Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Талалаева Пелагея Ивановна

Смерть
1975
Зевалово, Ступино, Московская область
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