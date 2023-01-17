Талалаев (Исаев) Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения08.11.1907 ст.
Дата смерти1975
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1907 ст.
крестные иоанн Ларионович Ларков и девица Мария Александровна Тололаева
Рождение ребёнка
16.09.1935
Сын: Талалаев Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Талалаева Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
14.05.1941
Дочь: Талалаева Антонина Ивановна
Мать ребёнка: Талалаева Пелагея Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1975