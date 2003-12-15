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Исаев Михаил Васильевич

Место рождения

Зевалово, Ступино, Московская область

Дата рождения

28.10.1916 ст.

Дата смерти

15.12.2003

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
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Место
Комментарий
Рождение
28.10.1916 ст.

Отец: Талалаев (Исаев) Василий Александрович

Мать: Талалаева (Артемова) Анисья Андреевна

Зевалово, Ступино, Московская область
Крестные: кр. сын дер.Зевалова Дмитрий Васильевич Талалаев и той же дер. кр. дев. Ксения Иоанновна Зайцева 29 окт 1916 Федоровское, Московская область отец уже Исаев. День ангела 8 ноябряв честь арх... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исаева (Осокина) Мария Сергеевна

Зевалово, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
23.12.1948

Дочь: Исаева (Королёва) Нина Михайловна

Мать ребёнка: Исаева (Осокина) Мария Сергеевна

Зевалово, Ступино, Московская область
Смерть
15.12.2003
Зевалово, Ступино, Московская область

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