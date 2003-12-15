Исаев Михаил Васильевич
Место рождения
Дата рождения28.10.1916 ст.
Дата смерти15.12.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
28.10.1916 ст.
Крестные: кр. сын дер.Зевалова Дмитрий Васильевич Талалаев и той же дер. кр. дев. Ксения Иоанновна Зайцева 29 окт 1916 Федоровское, Московская область отец уже Исаев. День ангела 8 ноябряв честь арх... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.12.1948
Дочь: Исаева (Королёва) Нина Михайловна
Мать ребёнка: Исаева (Осокина) Мария Сергеевна
Смерть
15.12.2003