Артемов (Игнатов) Андрей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артемов (Игнатов) Андрей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Артемов Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.05.1888

Дочь: Талалаева Анисья Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Федоровское, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Артемов Матвей Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Федоровское, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Артемов Михаил Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Федоровское, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Артемов Егор Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Федоровское, Ступино, Московская область
Смерть
1943
Федоровское, Ступино, Московская область
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