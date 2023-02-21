Артемов (Игнатов) Андрей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1943
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Артемов Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.05.1888
Дочь: Талалаева Анисья Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1943