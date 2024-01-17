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Белуш Дмитрий Давидович

Место рождения

р

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1931

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Белуш Давид

Мать: не указана

р
Рождение ребёнка
1900

Сын: Белуш Иосиф

Мать ребёнка: Белуш Ольга Михайловна

Раховец
Рождение ребёнка
1904

Сын: Белуш Павел Дмитриевич

Мать ребёнка: Белуш Ольга Михайловна

Рождение ребёнка
15.10.1916

Сын: Белуш Викентий Дмитриевич

Мать ребёнка: Белуш Ольга Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белуш Евгений

Мать ребёнка: Белуш Ольга Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лохач Ева

Мать ребёнка: Белуш Ольга Михайловна

Смерть
1931
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