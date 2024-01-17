Белуш Дмитрий Давидович
Место рожденияр
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1931
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Белуш Давид
р
Рождение ребёнка
1900
Сын: Белуш Иосиф
Мать ребёнка: Белуш Ольга Михайловна
Раховец
Рождение ребёнка
1904
Мать ребёнка: Белуш Ольга Михайловна
Рождение ребёнка
15.10.1916
Сын: Белуш Викентий Дмитриевич
Мать ребёнка: Белуш Ольга Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белуш Евгений
Мать ребёнка: Белуш Ольга Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лохач Ева
Мать ребёнка: Белуш Ольга Михайловна
Смерть
1931