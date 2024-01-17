Белуш Ольга Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смерти1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1900
Сын: Белуш Иосиф
Отец ребёнка: Белуш Дмитрий Давидович
Раховец
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Белуш Дмитрий Давидович
Рождение ребёнка
15.10.1916
Сын: Белуш Викентий Дмитриевич
Отец ребёнка: Белуш Дмитрий Давидович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белуш Евгений
Отец ребёнка: Белуш Дмитрий Давидович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лохач Ева
Отец ребёнка: Белуш Дмитрий Давидович
Смерть
1961