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Белуш Ольга Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

1961

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Белуш Иосиф

Отец ребёнка: Белуш Дмитрий Давидович

Раховец
Рождение ребёнка
1904

Сын: Белуш Павел Дмитриевич

Отец ребёнка: Белуш Дмитрий Давидович

Рождение ребёнка
15.10.1916

Сын: Белуш Викентий Дмитриевич

Отец ребёнка: Белуш Дмитрий Давидович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белуш Евгений

Отец ребёнка: Белуш Дмитрий Давидович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лохач Ева

Отец ребёнка: Белуш Дмитрий Давидович

Смерть
1961
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