Белуш Иосиф — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белуш Иосиф

Место рождения

Раховец

Дата рождения

1900

Дата смерти

1967

Пол

Мужской

Отец

Мать

1870 г.р.

Жена

1922 г.р.

Дети

1933 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Белуш Дмитрий Давидович

Мать: Белуш Ольга Михайловна

Раховец
Рождение ребёнка
07.11.1933

Сын: Белуш Александр

Мать ребёнка: Мартинчик(белуш) Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мартинчик(белуш) Вера

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мартинчик(белуш) Вера

Смерть
1967
Похороны
Неизвестно
Раховец
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