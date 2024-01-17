Белуш Иосиф
Место рожденияРаховец
Дата рождения1900
Дата смерти1967
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Белуш Дмитрий Давидович
Мать: Белуш Ольга Михайловна
Раховец
Рождение ребёнка
07.11.1933
Сын: Белуш Александр
Мать ребёнка: Мартинчик(белуш) Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мартинчик(белуш) Вера
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мартинчик(белуш) Вера
Смерть
1967
Похороны
Неизвестно
Раховец