Снитко Ефросинья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Снитко Ефросинья Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Снитко Макар Никифорович

Место жительства
Неизвестно
Лоска, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1899

Дочь: (Снитко) София Макариевна

Отец ребёнка: Снитко Макар Никифорович

Лоска, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Снитко Сергей Макарович

Отец ребёнка: Снитко Макар Никифорович

Лоска, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: (Снитко) Мария Макариевна

Отец ребёнка: Снитко Макар Никифорович

Рождение ребёнка
1904

Дочь: (Снитко) Варвара Макариевна

Отец ребёнка: Снитко Макар Никифорович

Лоска, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: (Снитко) Анна Макарьевна

Отец ребёнка: Снитко Макар Никифорович

Лоска, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Снитко Иван Макарович

Отец ребёнка: Снитко Макар Никифорович

Лоска, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: (Снитко) Анна Макарьевна

Отец ребёнка: Снитко Макар Никифорович

Лоска, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1915

Дочь: (Снитко) Ирина Макариевна

Отец ребёнка: Снитко Макар Никифорович

Лоска, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1917

Сын: Снитко Александр Макарович

Отец ребёнка: Снитко Макар Никифорович

Лоска, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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