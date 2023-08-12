Снитко Ефросинья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1899
Дочь: (Снитко) София Макариевна
Отец ребёнка: Снитко Макар Никифорович
Рождение ребёнка
1901
Отец ребёнка: Снитко Макар Никифорович
Рождение ребёнка
1903
Дочь: (Снитко) Мария Макариевна
Отец ребёнка: Снитко Макар Никифорович
Рождение ребёнка
1904
Дочь: (Снитко) Варвара Макариевна
Отец ребёнка: Снитко Макар Никифорович
Рождение ребёнка
1906
Дочь: (Снитко) Анна Макарьевна
Отец ребёнка: Снитко Макар Никифорович
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Снитко Макар Никифорович
Рождение ребёнка
1910
Дочь: (Снитко) Анна Макарьевна
Отец ребёнка: Снитко Макар Никифорович
Рождение ребёнка
1915
Дочь: (Снитко) Ирина Макариевна
Отец ребёнка: Снитко Макар Никифорович
Рождение ребёнка
1917
Сын: Снитко Александр Макарович
Отец ребёнка: Снитко Макар Никифорович
Смерть
Неизвестно