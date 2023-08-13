Снитко Макар Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСнитко Макар Никифорович

Снитко Макар Никифорович

Место рождения

Лоска, Чернігівська область

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: Снитко Никифор Максимович

Мать: не указана

Лоска, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Снитко Ефросинья Александровна

Рождение ребёнка
1899

Дочь: (Снитко) София Макариевна

Мать ребёнка: Снитко Ефросинья Александровна

Лоска, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Снитко Сергей Макарович

Мать ребёнка: Снитко Ефросинья Александровна

Лоска, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: (Снитко) Мария Макариевна

Мать ребёнка: Снитко Ефросинья Александровна

Рождение ребёнка
1904

Дочь: (Снитко) Варвара Макариевна

Мать ребёнка: Снитко Ефросинья Александровна

Лоска, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: (Снитко) Анна Макарьевна

Мать ребёнка: Снитко Ефросинья Александровна

Лоска, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Снитко Иван Макарович

Мать ребёнка: Снитко Ефросинья Александровна

Лоска, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: (Снитко) Анна Макарьевна

Мать ребёнка: Снитко Ефросинья Александровна

Лоска, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1915

Дочь: (Снитко) Ирина Макариевна

Мать ребёнка: Снитко Ефросинья Александровна

Лоска, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1917

Сын: Снитко Александр Макарович

Мать ребёнка: Снитко Ефросинья Александровна

Лоска, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.