Снитко Макар Никифорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: Снитко Никифор Максимович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1899
Дочь: (Снитко) София Макариевна
Мать ребёнка: Снитко Ефросинья Александровна
Рождение ребёнка
1901
Мать ребёнка: Снитко Ефросинья Александровна
Рождение ребёнка
1903
Дочь: (Снитко) Мария Макариевна
Мать ребёнка: Снитко Ефросинья Александровна
Рождение ребёнка
1904
Дочь: (Снитко) Варвара Макариевна
Мать ребёнка: Снитко Ефросинья Александровна
Рождение ребёнка
1906
Дочь: (Снитко) Анна Макарьевна
Мать ребёнка: Снитко Ефросинья Александровна
Рождение ребёнка
1908
Мать ребёнка: Снитко Ефросинья Александровна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: (Снитко) Анна Макарьевна
Мать ребёнка: Снитко Ефросинья Александровна
Рождение ребёнка
1915
Дочь: (Снитко) Ирина Макариевна
Мать ребёнка: Снитко Ефросинья Александровна
Рождение ребёнка
1917
Сын: Снитко Александр Макарович
Мать ребёнка: Снитко Ефросинья Александровна
Смерть
Неизвестно