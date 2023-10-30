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(Снитко) София Макариевна

Место рождения

Лоска, Чернігівська область

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Снитко Макар Никифорович

Мать: Снитко Ефросинья Александровна

Лоска, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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