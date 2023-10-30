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(Снитко) София Макариевна
(Снитко) София Макариевна
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Место рождения
Лоска
, Чернігівська область
Дата рождения
1899
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Снитко Макар Никифорович
Около 1870 г.р.
Мать
Снитко Ефросинья Александровна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец:
Снитко Макар Никифорович
Мать:
Снитко Ефросинья Александровна
Лоска
, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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