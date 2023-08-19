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Снитко Сергей Макарович

Место рождения

Лоска, Чернігівська область

Дата рождения

1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Снитко Макар Никифорович

Мать: Снитко Ефросинья Александровна

Лоска, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно