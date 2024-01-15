Гущина (Шилкина) Елизавета Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гущина (Шилкина) Елизавета Семёновна

Место рождения

Орехи, Воскресенский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1899

Дата смерти

07.01.1941

Пол

Женский

Отец

Около 1870 г.р.

Мать

Около 1870 г.р.

Муж

Дети

1918 г.р.
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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Шилкин Семён

Мать: Шилкина Анна

Орехи, Воскресенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гущин Аркадий Павлович

Отец ребёнка: Гущин Павел Кузьмич

Нестиары, Воскресенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гущина) Нина Павловна

Отец ребёнка: Гущин Павел Кузьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гущин Павел Кузьмич

Рождение ребёнка
1918

Дочь: (Гущина) Анна Павловна

Отец ребёнка: Гущин Павел Кузьмич

Нестиары, Воскресенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гущин Павел Кузьмич

Нестиары, Воскресенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.02.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гущин Павел Кузьмич

Нестиары, Воскресенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гущин Павел Кузьмич

Нестиары, Воскресенский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
07.01.1941
Нестиары, Воскресенский муниципальный район, Нижегородская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Нестиары, Воскресенский муниципальный район, Нижегородская область

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