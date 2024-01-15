Гущина (Шилкина) Елизавета Семёновна
Место рождения
Дата рождения1899
Дата смерти07.01.1941
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Шилкин Семён
Мать: Шилкина Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гущин Павел Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Гущина) Нина Павловна
Отец ребёнка: Гущин Павел Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гущин Павел Кузьмич
Рождение ребёнка
1918
Дочь: (Гущина) Анна Павловна
Отец ребёнка: Гущин Павел Кузьмич
Рождение ребёнка
1925
Рождение ребёнка
05.02.1928
Рождение ребёнка
1938
Смерть
07.01.1941
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно