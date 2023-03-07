Гущин Павел Кузьмич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гущин Кузьма
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Анна Павловна
Мать ребёнка: Гущина Елизавета Семёновна
Рождение ребёнка
1925
Рождение ребёнка
05.02.1928
Рождение ребёнка
1938
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Гущина Елизавета Семёновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Павловна
Мать ребёнка: Гущина Елизавета Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно