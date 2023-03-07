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Гущин Павел Кузьмич

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Место рождения

Нестиары, Воскресенский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1899 г.р.

Дети

1918 г.р.
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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гущин Кузьма

Мать: не указана

Нестиары, Воскресенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Анна Павловна

Мать ребёнка: Гущина Елизавета Семёновна

Нестиары, Воскресенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гущина Елизавета Семёновна

Нестиары, Воскресенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.02.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гущина Елизавета Семёновна

Нестиары, Воскресенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гущина Елизавета Семёновна

Нестиары, Воскресенский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гунина Анастасия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гущин Аркадий Павлович

Мать ребёнка: Гущина Елизавета Семёновна

Нестиары, Воскресенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Павловна

Мать ребёнка: Гущина Елизавета Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гущина Елизавета Семёновна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Нестиары, Воскресенский муниципальный район, Нижегородская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Нестиары, Воскресенский муниципальный район, Нижегородская область
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