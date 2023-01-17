Шилкина Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Гущина Елизавета Семёновна
Отец ребёнка: Шилкин Семён
Орехи, Воскресенский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шилкин Семён
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шилкин Семён
Смерть
Неизвестно