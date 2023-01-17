Шилкина Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШилкина Анна

Шилкина Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1870 г.р.

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Гущина Елизавета Семёновна

Отец ребёнка: Шилкин Семён

Орехи, Воскресенский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шилкин Семён

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шилкин Павел Семёнович

Отец ребёнка: Шилкин Семён

Смерть
Неизвестно
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