Шилкин Семён — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шилкин Семён

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1870 г.р.

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Гущина Елизавета Семёновна

Мать ребёнка: Шилкина Анна

д. Орехи Нижегородской
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шилкин Павел Семёнович

Мать ребёнка: Шилкина Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шилкина Анна

Смерть
Неизвестно
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