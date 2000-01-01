Шилкин Семён
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Гущина Елизавета Семёновна
Мать ребёнка: Шилкина Анна
д. Орехи Нижегородской
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шилкина Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шилкина Анна
Смерть
Неизвестно