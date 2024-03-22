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Шмырев Георгий Николаев

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

23.04.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1871

Отец: Шмырев Николай Михайлов

Мать: Шмырева Фиона (Феодосия) Семёнова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
15.02.1891

Жена: Шмырева Татьяна Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.07.1891

Сын: Шмырев Емельян Георгиев

Мать ребёнка: Шмырева Татьяна Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.08.1893

Сын: Шмырев Иван Георгиев

Мать ребёнка: Шмырева Татьяна Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.08.1895

Сын: Шмырев Андрей Георгиев

Мать ребёнка: Шмырева Татьяна Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.10.1897

Дочь: Пелагея Георгиева

Мать ребёнка: Шмырева Татьяна Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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