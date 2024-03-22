Шмырев Георгий Николаев
Место рождения
Дата рождения23.04.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1871
Бракосочетание
15.02.1891
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.07.1891
Мать ребёнка: Шмырева Татьяна Васильева
Рождение ребёнка
25.08.1893
Сын: Шмырев Иван Георгиев
Мать ребёнка: Шмырева Татьяна Васильева
Рождение ребёнка
20.08.1895
Мать ребёнка: Шмырева Татьяна Васильева
Рождение ребёнка
10.10.1897
Дочь: Пелагея Георгиева
Мать ребёнка: Шмырева Татьяна Васильева
Смерть
Неизвестно