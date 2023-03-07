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Шмырева Татьяна Васильева

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Место рождения

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
15.02.1891

Муж: Шмырев Георгий Николаев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.07.1891

Сын: Шмырев Емельян Георгиев

Отец ребёнка: Шмырев Георгий Николаев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.08.1893

Сын: Шмырев Иван Георгиев

Отец ребёнка: Шмырев Георгий Николаев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.08.1895

Сын: Шмырев Андрей Георгиев

Отец ребёнка: Шмырев Георгий Николаев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.10.1897

Дочь: Пелагея Георгиева

Отец ребёнка: Шмырев Георгий Николаев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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