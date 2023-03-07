Шмырева Татьяна Васильева
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.02.1891
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.07.1891
Отец ребёнка: Шмырев Георгий Николаев
Рождение ребёнка
25.08.1893
Сын: Шмырев Иван Георгиев
Отец ребёнка: Шмырев Георгий Николаев
Рождение ребёнка
20.08.1895
Отец ребёнка: Шмырев Георгий Николаев
Рождение ребёнка
10.10.1897
Дочь: Пелагея Георгиева
Отец ребёнка: Шмырев Георгий Николаев
Смерть
Неизвестно