Epp Lehn (Rempel) Agatha
женский, родилась Около 1792, Гданьск
умерла 22.06.1848, Нижняя Хортица
Супруги
Epp David P DОколо 1790 г.р.
Дети
(Epp) Agatha D R05.09.1813 г.р.
(Epp) Susanna1814 г.р.Показать еще 3
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Иммиграция
1809
Бракосочетание
1812
Муж: Epp David P D
Рождение ребёнка
05.09.1813
Дочь: (Epp) Agatha D R
Отец ребёнка: Epp David P D
Рождение ребёнка
1814
Дочь: (Epp) Susanna
Отец ребёнка: Epp David P D
Рождение ребёнка
28.08.1817
Дочь: Dyck (Epp) Susanna
Отец ребёнка: Epp David P D
Рождение ребёнка
09.11.1821
Дочь: Neufeld (Epp) Anna D.
Отец ребёнка: Epp David P D
Рождение ребёнка
20.06.1823
Сын: Epp David D R
Отец ребёнка: Epp David P D
Смерть
22.06.1848