Epp Lehn (Rempel) Agatha Около 1792 — найти родственников по фамилии на Familio

Epp Lehn (Rempel) Agatha

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Около 1792, Гданьск

умерла 22.06.1848, Нижняя Хортица

Супруги
Epp David P DОколо 1790 г.р.
Дети
(Epp) Agatha D R05.09.1813 г.р.
(Epp) Susanna1814 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Иммиграция
1809
Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Бракосочетание
1812

Муж: Epp David P D

Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Рождение ребёнка
05.09.1813

Дочь: (Epp) Agatha D R

Отец ребёнка: Epp David P D

Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Рождение ребёнка
1814

Дочь: (Epp) Susanna

Отец ребёнка: Epp David P D

Рождение ребёнка
28.08.1817

Дочь: Dyck (Epp) Susanna

Отец ребёнка: Epp David P D

Розенталь, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд

Рождение ребёнка
09.11.1821

Дочь: Neufeld (Epp) Anna D.

Отец ребёнка: Epp David P D

Розенталь, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд

Рождение ребёнка
20.06.1823

Сын: Epp David D R

Отец ребёнка: Epp David P D

Розенталь, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд

Смерть
22.06.1848

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