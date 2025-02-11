(Epp) Agatha D R
женский, родилась 05.09.1813, Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния
умерла 04.10.1847, Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния
ОтецEpp David P DОколо 1790 г.р.
МатьEpp Lehn (Rempel) AgathaОколо 1792 г.р.
Супруги
Peters Abraham Johann D11.09.1811 г.р.
Дети
Peters Johann Abraham E03.09.1832 г.р.
(Peters) Agatha13.08.1835 г.р.Показать еще 4
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1813
Отец: Epp David P D
Мать: Epp Lehn (Rempel) Agatha
Бракосочетание
29.09.1831
Рождение ребёнка
03.09.1832
Отец ребёнка: Peters Abraham Johann D
Рождение ребёнка
13.08.1835
Дочь: (Peters) Agatha
Отец ребёнка: Peters Abraham Johann D
Рождение ребёнка
09.11.1837
Дочь: Doerksen Froese (Peters) Margaretha
Отец ребёнка: Peters Abraham Johann D
Рождение ребёнка
17.04.1840
Дочь: (Peters) Maria
Отец ребёнка: Peters Abraham Johann D
Рождение ребёнка
14.08.1842
Дочь: Dyck (Peters) Susanna
Отец ребёнка: Peters Abraham Johann D
Рождение ребёнка
28.10.1844
Дочь: Redekopp (Peters) Katarina A E
Отец ребёнка: Peters Abraham Johann D
Смерть
04.10.1847