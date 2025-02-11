(Epp) Agatha D R 05.09.1813 — найти родственников по фамилии на Familio

(Epp) Agatha D R

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 05.09.1813, Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

умерла 04.10.1847, Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Отец
Epp David P DОколо 1790 г.р.
Мать
Epp Lehn (Rempel) AgathaОколо 1792 г.р.
Супруги
Peters Abraham Johann D11.09.1811 г.р.
Дети
Peters Johann Abraham E03.09.1832 г.р.
(Peters) Agatha13.08.1835 г.р.
Показать еще 4
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1813

Отец: Epp David P D

Мать: Epp Lehn (Rempel) Agatha

Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Бракосочетание
29.09.1831

Муж: Peters Abraham Johann D

Бракосочетание с: Agatha EPP

Рождение ребёнка
03.09.1832

Сын: Peters Johann Abraham E

Отец ребёнка: Peters Abraham Johann D

Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Рождение ребёнка
13.08.1835

Дочь: (Peters) Agatha

Отец ребёнка: Peters Abraham Johann D

Рождение ребёнка
09.11.1837

Дочь: Doerksen Froese (Peters) Margaretha

Отец ребёнка: Peters Abraham Johann D

Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Рождение ребёнка
17.04.1840

Дочь: (Peters) Maria

Отец ребёнка: Peters Abraham Johann D

Рождение ребёнка
14.08.1842

Дочь: Dyck (Peters) Susanna

Отец ребёнка: Peters Abraham Johann D

Рождение ребёнка
28.10.1844

Дочь: Redekopp (Peters) Katarina A E

Отец ребёнка: Peters Abraham Johann D

Смерть
04.10.1847
Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Мы используем куки для улучшения работы сайта.