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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
236Нижняя Хортица, колон. менон.при р. Днепре и овраге Хортицком.8728105382364
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
80. Нижняя Хортица, колония немцев, при реке Днепре, дворов 107, жителей 784, школа, лесн. прст., 2 лавки
Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года
№НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
6Нижняя Хортицан. к.135352335687
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-9132Нижня Хортицяселор-н Запорізькийсільрада Розумівська