Epp David D R 20.06.1823 — найти родственников по фамилии на Familio

Epp David D R

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 20.06.1823, Розенталь, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд

умер 11.03.1902

Отец
Epp David P DОколо 1790 г.р.
Мать
Epp Lehn (Rempel) AgathaОколо 1792 г.р.
Супруги
(Esau) Elizabeth26.04.1828 г.р.
(Unger) KatharinaНеизвестно г.р.
Дети
(Epp) Katharina30.07.1845 г.р.
Epp Jacob David12.04.1847 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1823

Отец: Epp David P D

Мать: Epp Lehn (Rempel) Agatha

Розенталь, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд

Бракосочетание
19.11.1844

Жена: (Unger) Katharina

Бракосочетание с: David EPP

Бракосочетание
19.11.1844

Жена: (Esau) Elizabeth

Бракосочетание с: Katharina UNGER

Рождение ребёнка
30.07.1845

Дочь: (Epp) Katharina

Мать ребёнка: (Unger) Katharina

Рождение ребёнка
12.04.1847

Сын: Epp Jacob David

Мать ребёнка: (Unger) Katharina

Рождение ребёнка
13.05.1848

Сын: Epp David David

Мать ребёнка: (Unger) Katharina

Рождение ребёнка
13.03.1858

Дочь: Klassen Grunau (Epp) Anna

Мать ребёнка: (Unger) Katharina

Рождение ребёнка
27.03.1880

Дочь: (Buhr) Anna

Мать ребёнка: (Unger) Katharina

Смерть
11.03.1902

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