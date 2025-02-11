Epp David D R
мужской, родился 20.06.1823, Розенталь, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд
умер 11.03.1902
ОтецEpp David P DОколо 1790 г.р.
МатьEpp Lehn (Rempel) AgathaОколо 1792 г.р.
Супруги
(Esau) Elizabeth26.04.1828 г.р.
(Unger) KatharinaНеизвестно г.р.
Дети
(Epp) Katharina30.07.1845 г.р.
Epp Jacob David12.04.1847 г.р.Показать еще 3
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Рождение
20.06.1823
Отец: Epp David P D
Мать: Epp Lehn (Rempel) Agatha
Розенталь, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд
Бракосочетание
19.11.1844
Жена: (Unger) Katharina
Бракосочетание
19.11.1844
Жена: (Esau) Elizabeth
Рождение ребёнка
30.07.1845
Дочь: (Epp) Katharina
Мать ребёнка: (Unger) Katharina
Рождение ребёнка
12.04.1847
Сын: Epp Jacob David
Мать ребёнка: (Unger) Katharina
Рождение ребёнка
13.05.1848
Сын: Epp David David
Мать ребёнка: (Unger) Katharina
Рождение ребёнка
13.03.1858
Дочь: Klassen Grunau (Epp) Anna
Мать ребёнка: (Unger) Katharina
Рождение ребёнка
27.03.1880
Дочь: (Buhr) Anna
Мать ребёнка: (Unger) Katharina
Смерть
11.03.1902