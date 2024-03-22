Юшков Алексей Николаевич
Место рождения
Дата рождения10.02.1858 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1858 ст.
Отец: Юшков Николай Иванович
Мать: Юшкова Мария Гавриловна
Работа или профессия
24.05.1882
Леваш, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Определен исправляющим дела псаломщика к Левашской Богородской церкви Тотемского уезда.
Работа или профессия
25.02.1887
Никольское, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Определен во диакона к Толшемской Николаевской церкви Тотемского уезда.
Работа или профессия
01.10.1891 ст.
Якушевская, Тарногский муниципальный район, Вологодская область
Произведен во священника к Заборской Цареконстантиновской церкви Тотемского уезда.
Работа или профессия
14.12.1898 ст.
Преображенское, Горковская волость, Сольвычегодский уезд
Определен к Малопинежской Преображенской церкви Сольвычегодского уезда.
Работа или профессия
10.05.1899 ст.
Уволен за штат.
Работа или профессия
14.11.1900 ст.
Красное, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Определён священником к Усть-Толшемской Благовещенской церкви Тотемского уезда.
Работа или профессия
29.12.1902 ст.
Воскресенское, Свердловский район, Северный край
Назначен исполняющим дела псаломщика к Воскресенской Боровецкой церкви Вологодского уезда.
Работа или профессия
19.01.1903 ст.
Назначен на место священника к Васильевской Межурской церкви Кадниковского уезда.
Работа или профессия
21.05.1907 ст.
Уволен за штат.
Работа или профессия
01.08.1914 ст.
Евсеевская, Тарногский муниципальный район, Вологодская область
Определен священником к Озерецкой Христорождественской церкви Тотемского уезда.
Смерть
Неизвестно