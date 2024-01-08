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Кишко Константин Прохорович

Место рождения

Хутор, Червенский район, Минская область

Дата рождения

20.01.1899

Дата смерти

28.05.1977

Пол

Мужской

Отец

1859 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Около 1922 г.р.
1929 г.р.
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1938 г.р.
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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1899

Отец: Кишко Прохор Данилович

Мать: не указана

Хутор, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кишко (Сушкевич) Агафья Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кишко (Сушкевич) Агафья Степановна

Рождение ребёнка
Около 1922

Сын: Кишко Иосиф Константинович

Мать ребёнка: Кишко (Сушкевич) Агафья Степановна

Хутор, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
25.04.1929

Дочь: Кишко Анна Константиновна

Мать ребёнка: Кишко (Сушкевич) Агафья Степановна

Хутор, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
20.04.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кишко (Сушкевич) Агафья Степановна

Рождение ребёнка
17.05.1938

Сын: Кишко Василий Константинович

Мать ребёнка: Кишко (Сушкевич) Агафья Степановна

Хутор, Червенский район, Минская область
Смерть
28.05.1977
Хутор, Червенский район, Минская область

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