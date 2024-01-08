Кишко Константин Прохорович
Место рождения
Дата рождения20.01.1899
Дата смерти28.05.1977
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1899
Отец: Кишко Прохор Данилович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1922
Сын: Кишко Иосиф Константинович
Мать ребёнка: Кишко (Сушкевич) Агафья Степановна
Рождение ребёнка
25.04.1929
Дочь: Кишко Анна Константиновна
Мать ребёнка: Кишко (Сушкевич) Агафья Степановна
Рождение ребёнка
20.04.1933
Рождение ребёнка
17.05.1938
Сын: Кишко Василий Константинович
Мать ребёнка: Кишко (Сушкевич) Агафья Степановна
Смерть
28.05.1977