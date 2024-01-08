Кишко (Сушкевич) Агафья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1898
Дата смерти06.02.1973
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1898
Отец: Сушкевич Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1922
Сын: Кишко Иосиф Константинович
Отец ребёнка: Кишко Константин Прохорович
Рождение ребёнка
25.04.1929
Дочь: Кишко Анна Константиновна
Отец ребёнка: Кишко Константин Прохорович
Рождение ребёнка
20.04.1933
Рождение ребёнка
17.05.1938
Сын: Кишко Василий Константинович
Отец ребёнка: Кишко Константин Прохорович
Смерть
06.02.1973
Похороны
Неизвестно
Замочулье, Белыничский район, Могилёвская область