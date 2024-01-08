Кишко (Сушкевич) Агафья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кишко (Сушкевич) Агафья Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1898

Дата смерти

06.02.1973

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Около 1922 г.р.
1929 г.р.
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1938 г.р.
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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1898

Отец: Сушкевич Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кишко Константин Прохорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кишко Константин Прохорович

Рождение ребёнка
Около 1922

Сын: Кишко Иосиф Константинович

Отец ребёнка: Кишко Константин Прохорович

Хутор, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
25.04.1929

Дочь: Кишко Анна Константиновна

Отец ребёнка: Кишко Константин Прохорович

Хутор, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
20.04.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кишко Константин Прохорович

Рождение ребёнка
17.05.1938

Сын: Кишко Василий Константинович

Отец ребёнка: Кишко Константин Прохорович

Хутор, Червенский район, Минская область
Смерть
06.02.1973
Похороны
Неизвестно
Замочулье, Белыничский район, Могилёвская область

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