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Кишко Прохор Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.07.1859

Дата смерти

1932

Пол

Мужской

Отец

Между 1832 и 1834 г.р.

Мать

Дети

1899 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1859

Отец: Кишко Даниил (Данила) Симеонович

Мать: Кишко (Сацункевич) Валерия Иосифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
20.01.1899

Сын: Кишко Константин Прохорович

Мать ребёнка: не указана

Хутор, Червенский район, Минская область
Смерть
1932

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