Кишко Прохор Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.07.1859
Дата смерти1932
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1859
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
20.01.1899
Сын: Кишко Константин Прохорович
Мать ребёнка: не указана
Хутор, Червенский район, Минская область
Смерть
1932