Гандурова (Косякова) Феодосия Тихоновна
Место рожденияПриморский край, Октябрьский район, с. Покровка
Дата рождения10.11.1914
Дата смерти11.01.2001
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гандуров Петр Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гандуров Геннадий Петрович
Отец ребёнка: Гандуров Петр Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гандуров Валерий Петрович
Отец ребёнка: Гандуров Петр Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.08.1934
Дочь: Шутова (Чумаченко) Нэлла Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
29.12.1936
Дочь: Косякова Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Турищев Иван Георгиевич
Рождение ребёнка
19.12.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гандуров Петр Степанович
Смерть
11.01.2001
Ноглики, Ногликский, Сахалинская область