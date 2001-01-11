Гандурова (Косякова) Феодосия Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гандурова (Косякова) Феодосия Тихоновна

Место рождения

Приморский край, Октябрьский район, с. Покровка

Дата рождения

10.11.1914

Дата смерти

11.01.2001

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1913 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гандуров Петр Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гандуров Геннадий Петрович

Отец ребёнка: Гандуров Петр Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гандуров Валерий Петрович

Отец ребёнка: Гандуров Петр Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гандуров Петр Степанович

Рождение ребёнка
27.08.1934

Дочь: Шутова (Чумаченко) Нэлла Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
29.12.1936

Дочь: Косякова Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Турищев Иван Георгиевич

Рождение ребёнка
19.12.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гандуров Петр Степанович

Смерть
11.01.2001
Ноглики, Ногликский, Сахалинская область

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