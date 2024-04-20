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Гандуров Петр Степанович

Место рождения

Амурская область, Куйбышевский район

Дата рождения

12.07.1913

Дата смерти

1971

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Амурская область, Куйбышевский район
Военная служба
С 07.10.1941 по 26.02.1942
Восточно-сахалинский район, строительная часть, хозяйственный отдел, конюх. Уволен в июле 1943г.
Военная служба
С 1943 по 1946
Служба в РККА.
Рождение ребёнка
19.12.1950

Дочь: Маркина Светлана Петровна

Мать ребёнка: Гандурова Феодосия Тихоновна

Сахалинская область, Ногликский район, п. Ноглики
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юнусова Ирина Петровна

Мать ребёнка: Гандурова Феодосия Тихоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гандуров Геннадий Петрович

Мать ребёнка: Гандурова Феодосия Тихоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гандуров Валерий Петрович

Мать ребёнка: Гандурова Феодосия Тихоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гандурова Феодосия Тихоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1971
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