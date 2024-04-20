Гандуров Петр Степанович
Место рожденияАмурская область, Куйбышевский район
Дата рождения12.07.1913
Дата смерти1971
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Военная служба
С 07.10.1941 по 26.02.1942
Восточно-сахалинский район, строительная часть, хозяйственный отдел, конюх. Уволен в июле 1943г.
Военная служба
С 1943 по 1946
Служба в РККА.
Рождение ребёнка
19.12.1950
Дочь: Маркина Светлана Петровна
Мать ребёнка: Гандурова Феодосия Тихоновна
Сахалинская область, Ногликский район, п. Ноглики
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юнусова Ирина Петровна
Мать ребёнка: Гандурова Феодосия Тихоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гандуров Геннадий Петрович
Мать ребёнка: Гандурова Феодосия Тихоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гандуров Валерий Петрович
Мать ребёнка: Гандурова Феодосия Тихоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1971