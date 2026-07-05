Юнусова (Гандурова) Ирина Петровна
женский, родилась 05.07.2026, Ноглики, Ногликский, Сахалинская область
умерла 30.06.2026, Ноглики, Ногликский, Сахалинская область
ОтецГандуров Петр Степанович12.07.1913 г.р.
МатьГандурова (Косякова) Феодосия Тихоновна10.11.1914 г.р.
Супруги
Юнусов Рифкать Минивагизович29.09.1952 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Смерть
30.06.2026
Ноглики, Ногликский, Сахалинская область
Рождение
05.07.2026
Ноглики, Ногликский, Сахалинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Юнусов Рифкать Минивагизович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Юнусов Рифкать Минивагизович