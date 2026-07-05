Юнусова (Гандурова) Ирина Петровна 05.07.2026 — найти родственников по фамилии на Familio

Юнусова (Гандурова) Ирина Петровна

Автор
ЕБ
Богданова Е.

женский, родилась 05.07.2026, Ноглики, Ногликский, Сахалинская область

умерла 30.06.2026, Ноглики, Ногликский, Сахалинская область

Отец
Гандуров Петр Степанович12.07.1913 г.р.
Мать
Гандурова (Косякова) Феодосия Тихоновна10.11.1914 г.р.
Супруги
Юнусов Рифкать Минивагизович29.09.1952 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Смерть
30.06.2026
Ноглики, Ногликский, Сахалинская область

Рождение
05.07.2026

Отец: Гандуров Петр Степанович

Мать: Гандурова (Косякова) Феодосия Тихоновна

Ноглики, Ногликский, Сахалинская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юнусов Рифкать Минивагизович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юнусов Рифкать Минивагизович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юнусов Рифкать Минивагизович

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