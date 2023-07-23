Помыкалов Илья Фаддеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Помыкалов Фаддей Петрович
Рождение ребёнка
07.05.1900
Дочь: Федеряева Елена Ильинична
Мать ребёнка: Помыкалова Анна Кузьминична
Рождение ребёнка
21.04.1902
Мать ребёнка: Помыкалова Анна Кузьминична
Рождение ребёнка
01.12.1906 ст.
Мать ребёнка: Помыкалова Анна Кузьминична
Рождение ребёнка
10.09.1909
Дочь: Помыкалова София Ильинична
Мать ребёнка: Помыкалова Анна Кузьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно