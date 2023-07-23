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Помыкалов Илья Фаддеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Помыкалов Фаддей Петрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.05.1900

Дочь: Федеряева Елена Ильинична

Мать ребёнка: Помыкалова Анна Кузьминична

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
21.04.1902

Сын: Помыкалов Георгий Ильич

Мать ребёнка: Помыкалова Анна Кузьминична

Рождение ребёнка
01.12.1906 ст.

Сын: Помыкалов Николай Ильич

Мать ребёнка: Помыкалова Анна Кузьминична

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
10.09.1909

Дочь: Помыкалова София Ильинична

Мать ребёнка: Помыкалова Анна Кузьминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Помыкалова Анна Кузьминична

Смерть
Неизвестно
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