Федеряева (Помыкалова) Елена Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федеряева (Помыкалова) Елена Ильинична

Место рождения

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

07.05.1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1879 г.р.

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1900

Отец: Помыкалов Илья Фаддеевич

Мать: Помыкалова Анна Кузьминична

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
28.09.1918

Муж: скрыто настройками приватности

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
04.10.1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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