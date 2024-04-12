Федеряева (Помыкалова) Елена Ильинична
Место рождения
Дата рождения07.05.1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1900
Бракосочетание
28.09.1918
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.10.1920
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно